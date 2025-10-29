Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Miting sindical la Guvern

Miting sindical la Guvern

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 29 Octombrie 2025

Patru mari confederaţii sindicale vor protesta astăzi, în faţa Guvernului, au transmis, într-o conferinţă de presă comună, liderii Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România - CSDR, Cartel ALFA, CNSLR-Frăţia şi Meridian. Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie. (C.Z.)

