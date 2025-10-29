Un raport preliminar publicat recent de Comisia Europeană (CE) consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările Uniunii Europene, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi
Miting sindical la Guvern
Patru mari confederaţii sindicale vor protesta astăzi, în faţa Guvernului, au transmis, într-o conferinţă de presă comună, liderii Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România - CSDR, Cartel ALFA, CNSLR-Frăţia şi Meridian. Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie. (C.Z.)