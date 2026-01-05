Șapte sesiuni de finanțare deschise în ianuarie și februarie

Data: 09 Ianuarie 2026

Ministerul Agriculturii a publicat, pe site-ul propriu, calendarul estimativ pentru ianuarie și februarie al lansării sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Vor fi disponibile șapte apeluri pentru proiecte de investiții în agricultură şi procesare, în valoare totală de 500 de milioane de euro. Măsurile cu cele mai mari fonduri alocate sunt cele care se adresează legumicultorilor (151,3 milioane de euro), respectiv tinerilor fermieri (169,5 milioane de euro).

Potrivit calendarului, în ianuarie vor fi deschise două sesiuni de finanțare: la 19 ianuarie - DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi, cu o alocare de 151,3 milioane de euro, iar la 30 ianuarie - DR-12 - Consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent instalaţi, cu fonduri de 169,5 milioane de euro.

În februarie, vor fi lansate măsurile: DR-17 - Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă - cu o alocare de 45 milioane de euro (2 februarie); DR-19 - Investiţii neproductive la nivel de fermă - cu fonduri de 11,7 milioane de euro (9 februarie); DR-21 - Investiţii pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) - cu 10 milioane de euro (13 februarie); DR-18 - Investiţii în floricultură, plante medicinale şi aromatice - cu 5 milioane de euro (23 februarie). Fonduri mai sub­stan­țiale, de 108 milioane de euro, vor fi alocate măsurii DR-14 - Investiţii în fermele de mici dimensiuni, care se va deschide la 27 februarie 2026.

Pentru măsura DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi, care va deschide seria programelor de finanțare din acest an, Ministerul Agriculturii a detaliat câteva dintre regulile de accesare. Astfel, prin intervenţia DR-16 pot fi finanţate investiţii pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor de legume şi cartofi, investiţii în sere și solarii, în utilaje şi echipamente agricole, unităţi de depozitare, sisteme de irigaţii la nivel de fermă şi de stocare a apei, echipamente de avertizare şi diminuare a efectelor fenomenelor meteo.

Perioada de depunere a proiectelor este 19 ianuarie - 20 martie, iar bugetul total de 151 de milioane de euro se va împărți între sectorul legume - ferme individuale (70 de milioane), cultura cartofului (51 de milioane) și sectorul legume - forme asociative (30 de milioane).

Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 2.000.000 euro în cazul proiectelor care nu vizează simpla achiziție de utilaje, de 300.000 euro/proiect pentru utilaje destinate altor culturi decât cartoful, de 700.000 euro/proiect pentru utilaje destinate culturii cartofului şi tot 700.000 euro/proiect pentru achiziţia de utilaje destinate formelor asociative. Intensitatea finanţării nerambursabile este de până la 65% din valoarea eligibilă a proiectului. Depunerea cererilor de finanţare se face online pe site-ul AFIR. (C.Z.)