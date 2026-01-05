Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi concesii ca răspuns la temerile privind acordul UE-Mercosur

Actualitate socială
Data: 09 Ianuarie 2026

În această săptămână, la Bruxelles au avut loc negocieri susținute menite să spargă unitatea țărilor care se opun acordului UE cu blocul Mercosur, dar și să liniștească temerile marilor organizații ale fermierilor. Miercuri, miniştrii agriculturii din UE au fost chemați pentru o ultimă rundă de discuţii în cadrul căreia Comisia a propus o serie de măsuri care să tempereze nemulțumirile țărilor care au blocat în decembrie acordul (Franța, Polonia, Ungaria, Italia), în condițiile în care un vot decisiv este așteptat astăzi, 9 ianuarie, scrie Euractiv.

Franța, cel mai vocal adversar al acordului, a salutat propunerile, dar nu și-a ridicat dezacordul. Nici Polonia nu și-a schimbat poziția. În schimb, Italia, votul-cheie necesar pentru o majoritate, a semnalat că ar putea susține tratatul.

Concret, Comisia a anunțat măsuri pentru îngrășăminte mai ieftine (suspendarea tarifelor la uree și amoniac în prezent de 5,5-6,5%; posibilă pauză temporară a CBAM - taxa la frontieră pentru carbon - pentru îngrășăminte), reguli mai stricte privind pesticidele (interzicerea a trei pesticide folosite în afara UE: carbendazim, benomyl și thiophanate-methyl, aliniere privind „reciprocitatea”), mai mulți bani pentru fermieri (realocarea a 45 de miliarde de euro către PAC), mecanisme de protecție întărite (posibilitatea suspendării importurilor fără taxe dacă dăunează fermierilor europeni, praguri mai mici pentru a declanșa investigațiile).

Executivul UE, susţinut în special de Germania şi Spania, va încerca astăzi să obţină majoritatea calificată a 15 state, reprezentând 65% din populaţia UE, necesară pentru a semna acordul cu blocul Mercosur, posibil chiar în 12 ianuarie. (C.Z.)

