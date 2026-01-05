Noi concesii ca răspuns la temerile privind acordul UE-Mercosur

Data: 09 Ianuarie 2026

În această săptămână, la Bruxelles au avut loc negocieri susținute menite să spargă unitatea țărilor care se opun acordului UE cu blocul Mercosur, dar și să liniștească temerile marilor organizații ale fermierilor. Miercuri, miniştrii agriculturii din UE au fost chemați pentru o ultimă rundă de discuţii în cadrul căreia Comisia a propus o serie de măsuri care să tempereze nemulțumirile țărilor care au blocat în decembrie acordul (Franța, Polonia, Ungaria, Italia), în condițiile în care un vot decisiv este așteptat astăzi, 9 ianuarie, scrie Euractiv.

Franța, cel mai vocal adversar al acordului, a salutat propunerile, dar nu și-a ridicat dezacordul. Nici Polonia nu și-a schimbat poziția. În schimb, Italia, votul-cheie necesar pentru o majoritate, a semnalat că ar putea susține tratatul.

Concret, Comisia a anunțat măsuri pentru îngrășăminte mai ieftine (suspendarea tarifelor la uree și amoniac în prezent de 5,5-6,5%; posibilă pauză temporară a CBAM - taxa la frontieră pentru carbon - pentru îngrășăminte), reguli mai stricte privind pesticidele (interzicerea a trei pesticide folosite în afara UE: carbendazim, benomyl și thiophanate-methyl, aliniere privind „reciprocitatea”), mai mulți bani pentru fermieri (realocarea a 45 de miliarde de euro către PAC), mecanisme de protecție întărite (posibilitatea suspendării importurilor fără taxe dacă dăunează fermierilor europeni, praguri mai mici pentru a declanșa investigațiile).

Executivul UE, susţinut în special de Germania şi Spania, va încerca astăzi să obţină majoritatea calificată a 15 state, reprezentând 65% din populaţia UE, necesară pentru a semna acordul cu blocul Mercosur, posibil chiar în 12 ianuarie. (C.Z.)