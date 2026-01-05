Ministerul Agriculturii a publicat, pe site-ul propriu, calendarul estimativ pentru ianuarie și februarie al lansării sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Vor
Un miliard de euro rambursați din FEGA
România a încasat, luni, 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), reprezentând rambursarea plăţilor în avans către fermieri din 16 octombrie - 30 noiembrie 2025. Potrivit Ministerului Agriculturii, în urma încasării din 5 ianuarie 2026, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană în perioada 2025-2026 se ridică la 4,08 miliarde de euro, ceea ce confirmă corecta derulare a finanțărilor pentru fermieri și continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăţi. (C.Z.)