Un miliard de euro rambursați din FEGA

Data: 09 Ianuarie 2026

România a încasat, luni, 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), reprezentând rambursarea plăţilor în avans către fermieri din 16 octombrie - 30 noiembrie 2025. Potrivit Ministerului Agriculturii, în urma încasării din 5 ianuarie 2026, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană în perioada 2025-2026 se ridică la 4,08 miliarde de euro, ceea ce confirmă corecta derulare a finanțărilor pentru fermieri și continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăţi. (C.Z.)

