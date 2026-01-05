Magazin online al Romsilva

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 09 Ianuarie 2026

Populaţia poate achiziţiona lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă, potrivit Romsilva. „Vrem să sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii, bunicii cu procurarea lemnului de foc prin acest magazin online”, a declarat directorul general al regiei, Jean Vişan. În 2025, Romsilva a vândut direct populaţiei peste 1,75 milioane mc de lemn de foc, cu 50.000 mc mai mult decât în 2024, la un preț mediu de circa 300 lei/mc, fără TVA. (C.Z.)

