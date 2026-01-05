Ministerul Agriculturii a publicat, pe site-ul propriu, calendarul estimativ pentru ianuarie și februarie al lansării sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Vor
Magazin online al Romsilva
Populaţia poate achiziţiona lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă, potrivit Romsilva. „Vrem să sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii, bunicii cu procurarea lemnului de foc prin acest magazin online”, a declarat directorul general al regiei, Jean Vişan. În 2025, Romsilva a vândut direct populaţiei peste 1,75 milioane mc de lemn de foc, cu 50.000 mc mai mult decât în 2024, la un preț mediu de circa 300 lei/mc, fără TVA. (C.Z.)