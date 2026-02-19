Proiectul naţional de educaţie digitală SigurantaOnline, susținut de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor, atrage atenţia asupra a cinci greşeli
Molidul, cel mai afectat de secetă
O conferinţă dedicată rezilienţei zonelor montane în contextul schimbărilor climatice a avut loc la Miercurea-Ciuc, în organizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane, scrie Agerpres.
Potrivit directorului ICDCRM, dr. ing. Szép Robert, depresiunile montane sunt cele mai afectate, iar molidul din aceste zone a început să iasă din optimul de dezvoltare. „Asta înseamnă că pierdem mii de hectare de molid pe an din cauza secetei”, a spus acesta, adăugând că estimările arată că, în următorii 50 de ani, suprafaţa ocupată de molid ar putea suferi o contracţie de până la patru milioane ha. (C.Z.)