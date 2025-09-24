Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Monedă BNR omagială

Monedă BNR omagială

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 24 Septembrie 2025

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, în 22 septembrie 2025, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Toma Caragiu. Pe aversul monedei este prezentată o compoziţie reprezentând arta teatrală, iar pe revers este redat portretul, numele lui Toma Caragiu şi anii în care a trăit: 1925 şi 1977. Preţul de vânzare al monedei este 620,00 lei, exclusiv TVA, şi include broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Toma Caragiu, unul din cei mai îndrăgiți actori români, s-a născut la 21 august 1925, într-o familie de aromâni din Grecia, stabilită în oraşul Ploieşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) în 1949 şi a debutat pe scena Teatrului Naţional în anul III de studenţie, cu rolul unui scutier din „Toreadorul din Olmado”, în regia maestrului Ion Sahighian. 

În 1951 s-a angajat la Teatrul de Stat din Constanţa, între anii 1953-1965 a fost director al Teatrului de Stat din Ploieşti, iar în 1965 i s-a alăturat lui Liviu Ciulei şi s-a mutat la Teatrul Bulandra din Bucureşti. După o activitate neîntreruptă de trei decenii, cu roluri memorabile în teatru, film, radio și televiziune, a încetat din viaţă la cutremurul din anul 1977, asemenea regizorului de film Alexandru Bocăneţ.

 

Citeşte mai multe despre:   BNR
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială