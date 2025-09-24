Monedă BNR omagială

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, în 22 septembrie 2025, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Toma Caragiu. Pe aversul monedei este prezentată o compoziţie reprezentând arta teatrală, iar pe revers este redat portretul, numele lui Toma Caragiu şi anii în care a trăit: 1925 şi 1977. Preţul de vânzare al monedei este 620,00 lei, exclusiv TVA, şi include broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Toma Caragiu, unul din cei mai îndrăgiți actori români, s-a născut la 21 august 1925, într-o familie de aromâni din Grecia, stabilită în oraşul Ploieşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) în 1949 şi a debutat pe scena Teatrului Naţional în anul III de studenţie, cu rolul unui scutier din „Toreadorul din Olmado”, în regia maestrului Ion Sahighian.

În 1951 s-a angajat la Teatrul de Stat din Constanţa, între anii 1953-1965 a fost director al Teatrului de Stat din Ploieşti, iar în 1965 i s-a alăturat lui Liviu Ciulei şi s-a mutat la Teatrul Bulandra din Bucureşti. După o activitate neîntreruptă de trei decenii, cu roluri memorabile în teatru, film, radio și televiziune, a încetat din viaţă la cutremurul din anul 1977, asemenea regizorului de film Alexandru Bocăneţ.