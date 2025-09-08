Monedă dedicată unui fost guvernator al Băncii Naționale a României

Banca Naţională a României (BNR) a lansat la începutul lunii septembrie în circuitul numismatic o monedă din argint cu valoarea nominală de zece lei, cu tema „Mihail Oromolu - 150 de ani de la naştere”. Conform BNR, aversul monedei prezintă o imagine a Conacului Oromolu din Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea, iar reversul redă portretul şi numele lui Mihail Oromolu, guvernator al Băncii Naţionale a României în anii 1922-1926 şi anii între care a trăit acesta: 1875 şi 1945.

Monedele din argint sunt însoţite de broşuri de prezentare şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză, cu semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Tirajul maxim este de 5.000 de piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 640 de lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Mihail Oromolu (1875, Râmnicu Vâlcea - 1945, București) a fost un magistrat român, guvernator al Băncii Naționale a României în perioada 1 ianuarie 1922 - 31 decembrie 1926. A studiat la Universitatea din București și la Universitatea din Paris. A urmat cursuri de literatură și filosofie la Universitatea din München, Germania. A activat ca deputat și senator din partea Partidului Conservator și a fost ministru al Industriei și Comerțului, în guvernul lui Tache Ionescu (1921-1922), potrivit Wikipedia.