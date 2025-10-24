Anul 2025, în ciuda provocărilor climatice, se anunţă unul de referinţă pentru calitatea vinurilor româneşti, cu un potenţial excepţional, atât pentru vinurile albe, cât şi pentru cele roşii, afirmă
Monitorizare cu drone a pajiștilor
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Fundaţia ADEPT Transilvania din Saschiz lucrează la dezvoltarea unui proiect denumit SkAIGreen, prin care se doreşte monitorizarea evoluţiei biodiversităţii pajiştilor cu drone programate să urmărească anumite specii-indicator, sistemul urmând să fie testat la final în apropiere de Sighişoara. „Dronele vor hotărî singure unde să caute, ghidate de metode bazate pe inteligenţă artificială care învaţă din observaţiile anterioare”, a arătat profesorul Lucian Buşoniu, directorul proiectului. (C.Z.)