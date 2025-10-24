Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Monitorizare cu drone a pajiștilor

Monitorizare cu drone a pajiștilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 24 Octombrie 2025

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Fundaţia ADEPT Transilvania din Saschiz lucrează la dezvoltarea unui proiect denumit SkAIGreen, prin care se doreşte monitorizarea evoluţiei biodiversităţii pajiştilor cu drone programate să urmărească anumite specii-indicator, sistemul urmând să fie testat la final în apropiere de Sighişoara. „Dronele vor hotărî singure unde să caute, ghidate de metode bazate pe inteligenţă artificială care învaţă din observaţiile anterioare”, a arătat profesorul Lucian Buşoniu, directorul proiectului. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială