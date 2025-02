Nemulțumiri față de înghețarea punctelor pentru serviciile medicale

Data: 05 Feb 2025

Valoarea punctului per capita pentru serviciile medicale a fost înghețată la nivelul trimestrul IV al anului 2024. Primii care s‑au declarat nemulțumiți au fost medicii din policlinici, pentru care punctul pentru serviciile acordate a rămas 5 lei. Ei susţin că au tras numeroase semnale de alarmă privind sumele nerealiste alocate pe 2025 și au solicitat un buget care să asigure cel puțin 8 lei per punct per serviciu medical.

Guvernul a aprobat vinerea trecută Contractul‑cadru ce stabileşte detaliile privind condiţiile de acordare a serviciilor de sănătate în 2025. Potrivit documentului, pentru medicina de familie, valoarea punctului per capita va rămâne în 2025 la acelaşi nivel ca în trimestrul IV al anului 2024, respectiv 12 lei, iar pentru un serviciu medical se vor acorda 8 lei. Totodată, pentru medicina ambulatorie de specialitate, punctul pentru serviciile acordate se păstrează la aceeași valoare, de 5 lei. „Suma alocată medicilor stomatologi va rămâne la 6.000 lei/lună, asigurând astfel continuitatea serviciilor de medicină dentară”, arată Executivul. Guvernul a mai precizat că va exista o perioadă tranzitorie până la finalul acestui an care să asigure continuitatea acordării îngrijirilor paliative în programul naţional în diverse forme: la domiciliu, în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi.

Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă şi‑a manifestat nemulţumirea faţă de valoarea punctului per serviciu medical și a atenționat asupra situației „catastrofale şi de neînţeles la care este condamnată medicina de ambulatoriu în acest moment”. „Alocarea (pentru serviciile din ambulatorii, n.r.) este acum de 4,12 milioane de lei faţă de 3,7 milioane de lei pe 2024, adică o majorare de doar 10,81% care acoperă strict creşterea organică dată de creşterea numărului de servicii prin intrarea în contract a noilor furnizori. Practic, valoarea punctului per serviciu medical de la 5 lei va creşte la 5,22 de lei, valoare absolut insuficientă, în realitate, din cauza inflaţiei reprezentând o valoare de 4,7 lei”, a explicat organizaţia într‑un comunicat. Reprezentanții medicilor din ambulatorii au atras atenția și în decembrie că valoarea de 5 lei a punctului per serviciu medical este „absolut nerealistă şi nu corespunde necesităţilor socioeconomice actuale şi viitoare”.

În privința bugetului alocat sănătății, acesta a fost avizat ieri favorabil în Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Proiectul Guvernului pentru Ministerul Sănătăţii propune venituri de 27,98 miliarde de lei la creditele bugetare (+35,11% faţă de anul trecut) şi 30,33 miliarde de lei la creditele de angajament (+13,19%). Pentru CNAS, prin care sunt finanțate programele de sănătate, sunt prevăzute venituri totale în valoare de 77,22 miliarde de lei (+6,71% faţă de 2024). (C.Z.)