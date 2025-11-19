Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi localități declarate „zone cu resurse turistice”

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 19 Noiembrie 2025

Guvernul a aprobat, la începutul lunii noiembrie, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi. Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, următoarele localităţi au devenit zone cu resurse turistice: Chişcani (judeţul Brăila), Valea Salciei (judeţul Buzău), Jucu (judeţul Cluj), Călăraşi, Padeş (judeţul Gorj), Şelimbăr (judeţul Sibiu), Şărmăşag (judeţul Sălaj), Broşteni (judeţul Suceava), Negrileşti (judeţul Vrancea) şi Pietrari (judeţul Vâlcea).„Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localităţi vor beneficia de şanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanţări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare”, a informat Guvernul. Actul normativ completează Ordonanţa de urgenţă în vigoare, care reglementează lista localităţilor cu potenţial turistic. 
 

