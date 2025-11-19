Numărul românilor care caută locuri de muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii cinci ani, arată datele unei platforme de recrutare online. În 2022, platforma a înregistrat un număr record de
Noi localități declarate „zone cu resurse turistice”
Guvernul a aprobat, la începutul lunii noiembrie, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi. Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, următoarele localităţi au devenit zone cu resurse turistice: Chişcani (judeţul Brăila), Valea Salciei (judeţul Buzău), Jucu (judeţul Cluj), Călăraşi, Padeş (judeţul Gorj), Şelimbăr (judeţul Sibiu), Şărmăşag (judeţul Sălaj), Broşteni (judeţul Suceava), Negrileşti (judeţul Vrancea) şi Pietrari (judeţul Vâlcea).„Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localităţi vor beneficia de şanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanţări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare”, a informat Guvernul. Actul normativ completează Ordonanţa de urgenţă în vigoare, care reglementează lista localităţilor cu potenţial turistic.