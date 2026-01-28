Prin intermediul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice - Municipiul Tulcea, Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine, în 2029, titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie
Noi medicamente pe lista compensatelor
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat punerea în transparenţă a unui proiect care prevede introducerea altor 33 de medicamente pe lista de compensate şi gratuite. Potrivit acestuia, în oncologie se va introduce, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluţii ţintite. În acelaşi timp, se va asigura acces la tratament pentru boli grave şi rare. (C.Z.)