Noi medicamente pe lista compensatelor

Data: 03 Feb 2026

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat punerea în transparenţă a unui proiect care prevede introducerea altor 33 de medicamente pe lista de compensate şi gratuite. Potrivit acestuia, în oncologie se va introduce, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluţii ţintite. În acelaşi timp, se va asigura acces la tratament pentru boli grave şi rare. (C.Z.)

