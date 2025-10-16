Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Nou traseu turistic  în județul Brașov

Data: 16 Octombrie 2025

Un nou traseu turistic, care pune în valoare zona Vulcanilor Noroioşi din judeţul Braşov şi care poate fi vizibil pe Google Maps, a fost inaugurat de Asociaţia Carpaterra, administrator al geoparcului cu acelaşi nume.
Traseul a fost amenajat cu panouri, elemente 3D şi detalii despre floră, faună şi patrimoniul local. „Vulcanii Noroioşi de la Băile Homorod au redevenit vizibili”, au anunţat reprezentanţii asociaţiei. Vulcanii Noroioşi din judeţul Braşov se află pe raza comunei Homorod şi sunt arie protejată de interes naţional care face parte din Geoparcul Carpaterra. (C.Z.)

