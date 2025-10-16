Cunoscut pentru stelele pe care le decernează în fiecare an restaurantelor, Ghidul Michelin, care sărbătoreşte în prezent 125 de ani de existenţă, intenţionează să recompenseze în curând şi vinurile, ceea
Nou traseu turistic în județul Brașov
Un nou traseu turistic, care pune în valoare zona Vulcanilor Noroioşi din judeţul Braşov şi care poate fi vizibil pe Google Maps, a fost inaugurat de Asociaţia Carpaterra, administrator al geoparcului cu acelaşi nume.
Traseul a fost amenajat cu panouri, elemente 3D şi detalii despre floră, faună şi patrimoniul local. „Vulcanii Noroioşi de la Băile Homorod au redevenit vizibili”, au anunţat reprezentanţii asociaţiei. Vulcanii Noroioşi din judeţul Braşov se află pe raza comunei Homorod şi sunt arie protejată de interes naţional care face parte din Geoparcul Carpaterra. (C.Z.)