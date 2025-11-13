Nouă spitale și-au găsit finanțare prin Programul Sănătate

Data: 13 Noiembrie 2025

În România sunt 23 de şantiere în derulare sau care se vor deschide pentru construcţia de spitale. Printre ele sunt nouă proiecte ale căror finanțări au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021-2027. O altă investiție în sănătate este cea de care va beneficia Antibiotice Iași pentru a deschide un centru de inovare și o linie de producție pentru medicamente critice.

La Iași a fost semnat marți contractul de finanţare prin care Antibiotice Iaşi va investi, în următorii patru ani, 75 milioane de euro în realizarea Centrului de cercetare-dezvoltare INOVA a+ (o structură ce va genera soluţii ino­vatoare şi transfer tehnologic în domeniile biotehnologiilor şi medicamentelor critice) şi o unitate de producţie pentru medicamente critice, cu o capacitate de 100 milioane de flacoane pe an.

„Dezvoltarea producţiei de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate (...). Prin acest proiect, consolidăm independenţa ţării noastre în producţia de medicamente esenţiale şi transformăm Antibiotice Iaşi într-un hub naţional de cercetare şi inovare farmaceutică”, a evidențiat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, care a fost prezent la Iași, alături de colegul său Dragoş Pîslaru, la evenimentul de semnare a contractului dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene și Antibiotice.

Cu acest prilej, Alexandru Rogobete a anunțat aprobarea, de către Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate și de reprezentanţi ai Comisiei Europene, a transferului la Programul Operaţional Sănătate a nouă proiecte de spital rămase fără finanțare după revizuirea investi­țiilor din PNRR. Cele nouă unități spitalicești pentru care se vor semna noile contracte de finanțare în perioada următoare sunt: Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Alba Iulia - corp nou pentru oncologie şi cardiologie intervenţională; Centrul de Politraumă Piteşti; SJU Piteşti - laborator de radioterapie; Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Oradea; Spitalul de Urgenţă al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti - sediu nou; SJU Giurgiu - corp nou pentru oncologie şi neurologie; Institutul Regional de Oncologie Timişoara; Spitalul nr. 2 Vaslui - corp nou de clădire; SJU Bacău - corp nou de clădire.

Totodată, ministrul a arătat că sunt „23 de şantiere în derulare pentru construcţia de spitale”, iar aceasta „este o cifră istorică postdecembristă”. Dintre acestea, opt sunt finanțate prin PNRR, din care trei vor fi date în folosinţă anul acesta, lor li se adaugă cele nouă proiecte care şi-au găsit finanţarea prin Programul Sănătate, cele trei centre de arşi gravi construite cu ajutor de la Banca Mondială, cel de la Timișoara fiind aproape finalizat, şi cele trei spitale regionale de urgenţă de la Craiova, Iaşi şi Cluj. (C.Z.)