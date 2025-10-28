Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noua valoare a PNRR: 21,4 miliarde de euro

Data: 28 Octombrie 2025

Comisia Europeană a aprobat, săptămâna trecută, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. Noua valoare a PNRR este de 21,4 miliarde de euro (din care 13,6 miliarde de euro - granturi nerambursabile şi 7,8 miliarde - împrumuturi), cu circa 7 miliarde mai puțin decât în versiunea inițială de 28,5 miliarde de euro (13,6 miliarde - nerambursabile și 14,9 miliarde - împrumuturi).

Versiunea actualizată „este realistă, este sustenabilă, este orientată către rezultate şi fezabilă pentru a fi implementată până pe 31 august (2026, n.r.)”, a subliniat demnitarul, explicând că revizuirea a avut două obiective: ajustarea, cu referire la investițiile care nu aveau șanse de a fi terminate la timp, și simplificarea. 

Ministrul a punctat faptul că au fost eliminate din PNRR investiţiile cu risc major şi că finanţarea de 2,7 miliarde de euro pentru A7, Autostrada Moldovei, a fost mutată pe granturi, iar programul „Valul renovării”, de 1,39 miliarde de euro, este de asemenea pe granturi. „Avem opt spitale şi 1.200 de ambulanţe care rămân în PNRR”, a mai spus Pîslaru, potrivit Agerpres.

Premierul Ilie Bolojan a salutat, într-un mesaj pe Facebook, aprobarea variantei finale a PNRR, precizând că România a obţinut menţinerea în funcţiune a centralelor pe cărbune din judeţele Gorj (Rovinari şi Turceni) şi Hunedoara (Valea Jiului), precum şi a celor din Craiova şi Râmnicu Vâlcea (Govora). „Trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029, iar alte două, cel puţin până la sfârşitul lunii august 2026”, a subliniat șeful Executivului. (C.Z.)

