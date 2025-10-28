Noua valoare a PNRR: 21,4 miliarde de euro

Data: 28 Octombrie 2025

Comisia Europeană a aprobat, săptămâna trecută, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. Noua valoare a PNRR este de 21,4 miliarde de euro (din care 13,6 miliarde de euro - granturi nerambursabile şi 7,8 miliarde - împrumuturi), cu circa 7 miliarde mai puțin decât în versiunea inițială de 28,5 miliarde de euro (13,6 miliarde - nerambursabile și 14,9 miliarde - împrumuturi).

Versiunea actualizată „este realistă, este sustenabilă, este orientată către rezultate şi fezabilă pentru a fi implementată până pe 31 august (2026, n.r.)”, a subliniat demnitarul, explicând că revizuirea a avut două obiective: ajustarea, cu referire la investițiile care nu aveau șanse de a fi terminate la timp, și simplificarea.

Ministrul a punctat faptul că au fost eliminate din PNRR investiţiile cu risc major şi că finanţarea de 2,7 miliarde de euro pentru A7, Autostrada Moldovei, a fost mutată pe granturi, iar programul „Valul renovării”, de 1,39 miliarde de euro, este de asemenea pe granturi. „Avem opt spitale şi 1.200 de ambulanţe care rămân în PNRR”, a mai spus Pîslaru, potrivit Agerpres.

Premierul Ilie Bolojan a salutat, într-un mesaj pe Facebook, aprobarea variantei finale a PNRR, precizând că România a obţinut menţinerea în funcţiune a centralelor pe cărbune din judeţele Gorj (Rovinari şi Turceni) şi Hunedoara (Valea Jiului), precum şi a celor din Craiova şi Râmnicu Vâlcea (Govora). „Trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029, iar alte două, cel puţin până la sfârşitul lunii august 2026”, a subliniat șeful Executivului. (C.Z.)