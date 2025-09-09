Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială O nouă ediție de titluri Fidelis

O nouă ediție de titluri Fidelis

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 09 Septembrie 2025

Persoanele fizice pot subscrie, până în 12 septembrie, la titlurile noii ediții Fidelis disponibile prin intermediul Băncii Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank şi TradeVille/Libra Bank. Pentru donatorii de sânge, titlurile speciale emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, au o dobândă de 8,2%, iar cele la 2 ani în euro, de 4,10%. 

Celelalte titluri Fidelis: în lei, au dobânzi de 7,2% - cu scadenţa la 2 ani, de 7,6% - la 4 ani şi de 7,9% - la 6 ani; în euro, au dobânzi de 3,1% - la 2 ani, de 5,25% - la 5 ani şi de 6,5% - la 10 ani. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială