O nouă ediție de titluri Fidelis

Data: 09 Septembrie 2025

Persoanele fizice pot subscrie, până în 12 septembrie, la titlurile noii ediții Fidelis disponibile prin intermediul Băncii Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank şi TradeVille/Libra Bank. Pentru donatorii de sânge, titlurile speciale emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, au o dobândă de 8,2%, iar cele la 2 ani în euro, de 4,10%.

Celelalte titluri Fidelis: în lei, au dobânzi de 7,2% - cu scadenţa la 2 ani, de 7,6% - la 4 ani şi de 7,9% - la 6 ani; în euro, au dobânzi de 3,1% - la 2 ani, de 5,25% - la 5 ani şi de 6,5% - la 10 ani. (C.Z.)