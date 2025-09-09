Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, ratele la împrumuturi sau facturile lunare la utilităţi, în timp ce peste două treimi din totalul familiilor au declarat că au sup
O nouă ediție de titluri Fidelis
Persoanele fizice pot subscrie, până în 12 septembrie, la titlurile noii ediții Fidelis disponibile prin intermediul Băncii Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank şi TradeVille/Libra Bank. Pentru donatorii de sânge, titlurile speciale emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, au o dobândă de 8,2%, iar cele la 2 ani în euro, de 4,10%.
Celelalte titluri Fidelis: în lei, au dobânzi de 7,2% - cu scadenţa la 2 ani, de 7,6% - la 4 ani şi de 7,9% - la 6 ani; în euro, au dobânzi de 3,1% - la 2 ani, de 5,25% - la 5 ani şi de 6,5% - la 10 ani. (C.Z.)