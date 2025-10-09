Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă identitate turistică pentru Piatra-Neamț

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 09 Octombrie 2025

Municipiul Piatra-Neamţ îşi redefineşte brandul turistic, de la „Hai La Piatra” la „Visit Piatra-Neamţ”, a informat Organismul de Management al Destinaţiei (OMD) Piatra-Neamţ. Sub sloganul „Discover. Explore. Love”, municipiul îşi deschide porţile către turiştii din toată lumea, invitându-i să descopere un oraş vibrant, cu un patrimoniu cultural valoros, peisaje montane spectaculoase şi experienţe autentice în mijlocul naturii. „Discover (descoperă, n.r.) - patrimoniul cultural, istoric şi spiritual al oraşului; Explore (explorează, n.r.) - natura spectaculoasă, traseele montane şi activităţile outdoor; Love (iubește, n.r.) - energia, oamenii şi atmosfera care transformă fiecare vizită într-o amintire de neuitat. Această nouă identitate consolidează poziţionarea municipiului Piatra-­Neamţ ca destinaţie autentică, sustenabilă şi ­memorabilă, integrând valorile locale într-o for­mulă vizuală şi conceptuală adaptată publicului ­internaţional”, a declarat managerul OMD Piatra-Neamţ, Carmen Boiciuc. Lansarea oficială a brandului „Visit Piatra-Neamţ” va avea loc în perioada 10-12 octombrie 2025, în cadrul Târgului Internaţional de Turism de la Varşovia. OMD Piatra-Neamţ este structura responsabilă de coordonarea şi promovarea strategică a destinaţiei la nivel local, regional şi internaţional şi funcţionează ca un parteneriat public-privat între Primăria Piatra-Neamţ şi reprezentanţii sectorului HoReCa şi ai mediului de afaceri local.

