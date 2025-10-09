O nouă identitate turistică pentru Piatra-Neamț

Municipiul Piatra-Neamţ îşi redefineşte brandul turistic, de la „Hai La Piatra” la „Visit Piatra-Neamţ”, a informat Organismul de Management al Destinaţiei (OMD) Piatra-Neamţ. Sub sloganul „Discover. Explore. Love”, municipiul îşi deschide porţile către turiştii din toată lumea, invitându-i să descopere un oraş vibrant, cu un patrimoniu cultural valoros, peisaje montane spectaculoase şi experienţe autentice în mijlocul naturii. „Discover (descoperă, n.r.) - patrimoniul cultural, istoric şi spiritual al oraşului; Explore (explorează, n.r.) - natura spectaculoasă, traseele montane şi activităţile outdoor; Love (iubește, n.r.) - energia, oamenii şi atmosfera care transformă fiecare vizită într-o amintire de neuitat. Această nouă identitate consolidează poziţionarea municipiului Piatra-­Neamţ ca destinaţie autentică, sustenabilă şi ­memorabilă, integrând valorile locale într-o for­mulă vizuală şi conceptuală adaptată publicului ­internaţional”, a declarat managerul OMD Piatra-Neamţ, Carmen Boiciuc. Lansarea oficială a brandului „Visit Piatra-Neamţ” va avea loc în perioada 10-12 octombrie 2025, în cadrul Târgului Internaţional de Turism de la Varşovia. OMD Piatra-Neamţ este structura responsabilă de coordonarea şi promovarea strategică a destinaţiei la nivel local, regional şi internaţional şi funcţionează ca un parteneriat public-privat între Primăria Piatra-Neamţ şi reprezentanţii sectorului HoReCa şi ai mediului de afaceri local.