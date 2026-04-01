O nouă propunere de scumpire la metrou

Data: 08 Aprilie 2026

Metrorex propune ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul cu circa 40%, începând de la 1 mai 2026, când preţul unei călătorii ar urma să crească de 5 la 7 lei, conform unui proiect de Ordin publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Tarifele pentru două călătorii ar urma să urce de la 10 la 14 lei şi pentru 10 călătorii de la 40 la 55 de lei.

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore va deveni 18 lei, de la 12 în prezent, cel pe o săptămână 60 de lei (de la 45), pe o lună 140 de lei (de la 100 de lei), abonamentul pe 6 luni 700 de lei (de la 500 de lei) şi cel pe un an 1.300 de lei (de la 900 de lei). Prețul biletelor la metrou a crescut ultima oară în ianuarie 2025, o călătorie trecând atunci de la tariful de 3 lei la cel de 5 lei.

În motivare, compania invocă faptul că subvenţia prevăzută în bugetul pe 2026 al Metrorex este de 761,49 milioane de lei, ceea ce ar conduce la pierderi în valoare de 451,24 milioane de lei.

Propunerea de majorare a tarifului de călătorie la 7 lei, la doar un an după creşterea de la 3 la 5 lei, reprezintă o scumpire fără precedent pe piaţa transportului de călători şi nu are la bază o îmbunătăţire a serviciilor, susţine consultantul economic Adrian Negrescu, potrivit Agerpres. În opinia sa, o majorare tarifară de o asemenea amploare ar trebui să fie susţinută de o motivaţie economică solidă şi vizibilă în calitatea serviciilor. „Avem de-a face cu o entitate de stat complet nereformată, care impune tarife din ce în ce mai aspre pentru servicii publice de o calitate adesea îndoielnică”, a transmis Negrescu pe pagina sa de Facebook, susținând că singura explicaţie a scumpirii pare să fie acoperirea salariilor și sporurilor din companie. (C.Z.)