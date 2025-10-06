Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă strategie de apărare a UE

Data: 06 Octombrie 2025

Europa pregăteşte un „zid de drone” ca parte a unui plan de apărare împotriva unei eventuale agresiuni din partea Rusiei. Liderii Uniunii Europene au discutat săptămâna trecută, la Copenhaga, despre această „reţea de senzori şi arme capabilă să detecteze şi să neutralizeze aeronavele fără pilot care intră în spaţiul aerian european”, după cum anunţă TVR. În acelaşi timp, ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că „România nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare”.

Liderii europeni s-au întrunit săptămâna trecută la Copenhaga în cadrul unui summit al cărui principal punct de discuţii a fost strategia comună de apărare împotriva Rusiei. Europa se confruntă cu cea mai mare provocare pentru securitate de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial încoace, a fost avertismentul gazdelor, potrivit TVR.

Intenţia statelor membre UE este de a crea `un zid de drone” care să facă faţă unei eventuale agresiuni din partea Rusiei. 

De la Copenhaga, preşedintele Franţei, Emanuel Macron, a transmis un mesaj clar referindu-se la seria de incursiuni ale dronelor în Europa din ultimele săptămâni. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar. Dronele care încalcă teritoriile noastre reprezintă un risc important. Pot fi distruse, punct”, a spus Macron, potrivit Euractiv.ro.

La summitul informal s-au purtat discuţii constructive, însă nu hotărâtoare, astfel că liderii europeni se vor întâlni din nou peste trei săptămâni. Iar acela va fi momentul deciziilor, după cum a transmis Antonio Costa, preşedintele Consiliului European.

Independent de planul comun european de a crea aşa-numitul `zid de drone”, România are şi un alt obiectiv, acela de a produce drone `exclusiv defensive” împreună cu Ucraina.

`Am avut discuții acum o lună la Kiev, discuții telefonice, discuții cu responsabilul de cooperare industrială din Ministerul Apărării din Ucraina, urmează să semnăm o scrisoare de intenție, pași ulteriori, până vom ajunge să facem un «joint venture» între una dintre companiile românești și una din companiile ucrainene. Obiectivul e să finanțăm pe SAFE un proiect de producție de drone. Vrem capabilități pentru apărare, noi nu atacăm pe nimeni, e foarte clar”, a declarat, potrivit TVR, ministrul român al apărării, Ionuţ Moşteanu.

Ca răspuns la iniţiativa europenilor cu privire la zidul de drone, preşedintele Vladimir Putin a transmis că `monitorizează îndeaproape militarizarea crescândă a Europei” şi promite `un răspuns la ameninţări”. Liderul de la Kremlin a acuzat că Europa împiedică o soluţionare a războiului din Ucraina, `escaladând permanent conflictul”. (O.N.)

