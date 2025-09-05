Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Olt: Mai multe hectare cultivate cu legume

Olt: Mai multe hectare cultivate cu legume

Actualitate socială
Data: 05 Septembrie 2025

Suprafaţa cultivată cu legume a ajuns în acest an în judeţul Olt la 1.214 hectare, mai mare cu 364 ha faţă de 2024, iar cei 5.029 de beneficiari înscrişi în Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate au plantat și tomate pe cel puțin 1.000 mp, aceasta fiind o condiție a programului, potrivit şefului Direcţiei Agricole Judeţene Olt, Ion Drăgoi.

Cele mai puternice bazine legumicole sunt în sudul judeţului, în Scărişoara, Tia Mare, Izbiceni, Cilieni. „În aceste localităţi aproape toate gospodăriile produc legume pentru vânzare”, a spus Drăgoi, pentru Agerpres. (C.Z.)

