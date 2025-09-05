Olt: Mai multe hectare cultivate cu legume

Data: 05 Septembrie 2025

Suprafaţa cultivată cu legume a ajuns în acest an în judeţul Olt la 1.214 hectare, mai mare cu 364 ha faţă de 2024, iar cei 5.029 de beneficiari înscrişi în Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate au plantat și tomate pe cel puțin 1.000 mp, aceasta fiind o condiție a programului, potrivit şefului Direcţiei Agricole Judeţene Olt, Ion Drăgoi.

Cele mai puternice bazine legumicole sunt în sudul judeţului, în Scărişoara, Tia Mare, Izbiceni, Cilieni. „În aceste localităţi aproape toate gospodăriile produc legume pentru vânzare”, a spus Drăgoi, pentru Agerpres. (C.Z.)