Oradea, capitala tineretului în 2027

Municipiul Oradea a fost desemnat „Capitala Tineretului din România 2027”, în urma unei competiţii naţionale derulate, recent, la Vaslui, în cadrul programului dedicat tinerilor şi dezvoltării urbane participative, inspirat de modelul „European Youth Capital”. Prin această inițiativă, un oraş din România primeşte anual titlul de Capitală a tineretului, devenind, timp de un an, un laborator al implicării civice, al inovaţiei sociale şi al colaborării între tineri, administraţie publică, ONG-uri şi mediul de afaceri.

Capitala tineretului primește un premiu de 50.000 de euro, găzduiește Summitul Tinerilor din anul respectiv şi beneficiază de sprijin pentru atragerea de resurse, crearea de parteneriate şi dezvoltarea de proiecte. În prezent, titlul este deținut de Vaslui (2025), iar în 2026 va fi preluat de Alba Iulia.

Potrivit Primăriei Oradea, candidatura de succes a municipiului a avut la bază programul „Oradea O’Clock”, care a promovat imaginea unui oraş în care tinerii dau ritmul, asemenea mecanismului unui ceas în care toate piesele sunt conectate şi sincronizate.

Programul își propune implementarea unor proiecte emblematice pentru tineri, precum: academii scurte pentru carieră (SkillSprint); platformă digitală unică pentru facilitarea stagiilor şi internshipurilor (Internship Hub Oradea); Hackathon de idei şi prototipuri, cu soluţii tech pentru probleme locale; GreenFest; MindUp - Reţeaua de sănătate mintală pentru tineri; huburi de tineret în cartiere etc.

