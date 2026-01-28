Parlamentul își reia activitatea

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 03 Feb 2026

Senatul şi Camera Deputaţilor au început, ieri, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Priorităţile coaliţiei în această sesiune sunt adoptarea pachetului privind reforma administraţiei, măsurile de relansare economică şi Legea bugetului de stat pe 2026, scrie Agerpres. Opoziţia a anunţat că pregăteşte moţiuni împotriva ministrului de Externe, a celui al Apărării şi a Guvernului, precum şi iniţiative legislative privind reducerea cheltuielilor statului şi protejarea cetăţenilor. (C.Z.)

