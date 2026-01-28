Prin intermediul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice - Municipiul Tulcea, Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine, în 2029, titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie
Parlamentul își reia activitatea
Senatul şi Camera Deputaţilor au început, ieri, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Priorităţile coaliţiei în această sesiune sunt adoptarea pachetului privind reforma administraţiei, măsurile de relansare economică şi Legea bugetului de stat pe 2026, scrie Agerpres. Opoziţia a anunţat că pregăteşte moţiuni împotriva ministrului de Externe, a celui al Apărării şi a Guvernului, precum şi iniţiative legislative privind reducerea cheltuielilor statului şi protejarea cetăţenilor. (C.Z.)