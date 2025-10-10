Platforma publică Ornitodata, baza de date a Societăţii Ornitologice Române (SOR), a contorizat peste două milioane de observaţii, potrivit Agerpres. „Acest reper marchează nu doar o performanţă cantitativă,
Păstrăv curcubeu în ferme marine
După aproape un an de cercetare, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCMD) Constanţa au anunţat, pe pagina de Facebook a instituției, că păstrăvul curcubeu poate crește în ferme marine, puietul pe care aceştia l-au transferat experimental din apă dulce în apă sărată adaptându-se noilor condiţii. Păstrăvii crescuți în apă marină au ajuns să aibă, într-un an, biomase medii de 1,6 kg, potrivit cercetătorilor INCDM. (C.Z.)