Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Păstrăv curcubeu în ferme marine

Păstrăv curcubeu în ferme marine

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Octombrie 2025

După aproape un an de cercetare, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCMD) Constanţa au anunţat, pe pagina de Facebook a instituției, că păstrăvul curcubeu poate crește în ferme marine, puietul pe care aceştia l-au transferat experimental din apă dulce în apă sărată adaptându-se noilor condiţii. Păstrăvii crescuți în apă marină au ajuns să aibă, într-un an, biomase medii de 1,6 kg, potrivit cercetătorilor INCDM. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială