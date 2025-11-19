Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Pericolul pentru satul Ceatalchioi a trecut

Pericolul pentru satul Ceatalchioi a trecut

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Noiembrie 2025

Locuitorii satului Ceatalchioi, care au fost evacuați luni preventiv din cauza pericolului de explozie a unei nave ancorată în portul ucrainean Ismail, s-au putut întoarce, marţi, acasă. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, ca urmare a intervenției pompierilor ucraineni și deoarece o parte din cantitatea de gaz de la bordul navei s-a consumat prin ardere, situaţia de risc a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută pentru satul Ceatalchioi, însă pericolul se menținea ieri ridicat pentru locuitorii din Plauru. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   razboiul din Ucraina
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială