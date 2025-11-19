Guvernul a aprobat, la începutul lunii noiembrie, atestarea ca zone cu resurse turistice a mai multor localităţi. Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, următoarele localităţi au devenit zone cu resurse
Pericolul pentru satul Ceatalchioi a trecut
Locuitorii satului Ceatalchioi, care au fost evacuați luni preventiv din cauza pericolului de explozie a unei nave ancorată în portul ucrainean Ismail, s-au putut întoarce, marţi, acasă. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, ca urmare a intervenției pompierilor ucraineni și deoarece o parte din cantitatea de gaz de la bordul navei s-a consumat prin ardere, situaţia de risc a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută pentru satul Ceatalchioi, însă pericolul se menținea ieri ridicat pentru locuitorii din Plauru. (C.Z.)