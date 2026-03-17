Peste 2 miliarde de lei pentru irigații în bugetul ministerului

Data: 20 Martie 2026

Bugetul Ministerului Agriculturii include 1,9 miliarde de lei pentru încheierea de noi contracte de execuţie în infrastructura de irigaţii şi 750 de milioane pentru plăţile aferente contractelor existente, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, la dezbaterile din Comisiile pentru buget-finanţe ale Parlamentului. Oficialul a subliniat importanţa reabilitării infrastructurii principale de irigaţii pentru a evita pierderea fondurilor europene alocate.

„Ne dorim să reabilităm cât mai mult din infrastructura principală de irigaţii, pentru că România, în acest exerciţiu financiar, a alocat sume consistente dezvoltării infrastructurii secundare de irigaţii: DR 25 cu 400 de milioane de euro pentru organizaţiile utilizatorilor de apă şi DR 26 cu 100 de milioane de euro pentru amenajările locale de irigaţii. Dacă nu vom reabilita infrastructura principală, riscăm dezangajarea acestor sume pe care fermierii noştri execută în prezent lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigaţii”, a adăugat Dumitru, potrivit Agerpres.

Proiectul de buget al Ministerului Agriculturii pentru 2026 aprobat marți în Comisiile de buget-finanţe din Parlament este cu 5% peste execuţia din 2025 și constă în credite bugetare de 27,73 miliarde de lei și credite de angajament de 43,75 miliarde.

„Din totalul sumelor din proiectul de buget pe 2026, un procent de 71,17% este destinat gestionării fondurilor externe nerambursabile aferente Politicii Agricole Comune şi de Pescuit, pentru contractarea şi efectuarea plăţilor în cadrul Planului Naţional Strategic 2023-2027 (...) şi în cadrul programului de pescuit şi acvacultură 2023-2027”, a precizat Dumitru. (C.Z.)