Peste două milioane de observări ornitologice în România

Platforma publică Ornitodata, baza de date a Societăţii Ornitologice Române (SOR), a contorizat peste două milioane de observaţii, potrivit Agerpres. „Acest reper marchează nu doar o performanţă cantitativă, ci şi o maturizare a implicării voluntarilor şi a relevanţei ştiinţifice a informaţiilor colectate. Datele introduse în Ornitodata (…) sunt integrate în EuroBirdPortal, iniţiativă a European Bird Census Council - EBCC, care reuneşte observaţii din întreaga Europă. Volumul şi calitatea datelor permit utilizarea Ornitodata ca instrument de sprijin pentru elaborarea de atlase (naţionale, urbane), analize de tendinţe populaţionale, studii ştiinţifice, precum şi în evaluarea speciilor în contextul Listei Roşii”, precizează SOR. Potrivit organizației, din anul 2024, Ornitodata are o extensie în Republica Moldova, implementată împreună cu Societatea pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii. În prezent, baza din Republica Moldova a ajuns la aproape 30.000 de observaţii. Reprezentanţii SOR încurajează ornitologii amatori şi pasionaţii de natură să contribuie şi de acum înainte la baza de date a platformei.