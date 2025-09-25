Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită

Data: 25 Septembrie 2025

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază pentru încă şase luni, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.

Informația a fost confirmată de preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a transmis într-o postare pe Facebook că „urmează ca transpunerea deciziei coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octom­brie - la care expira măsura - să fie prelungit”. (C.Z.)