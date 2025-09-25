Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită

Data: 25 Septembrie 2025

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază pentru încă şase luni, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.

Informația a fost confirmată de preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a transmis într-o postare pe Facebook că „urmează ca transpunerea deciziei coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octom­brie - la care expira măsura - să fie prelungit”. (C.Z.)

