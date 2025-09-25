Piața muncii din România este una inegală, cu discrepanțe salariale și de oferte de locuri de muncă atât între orașele mari și restul țării, cât și între domenii de activitate. Diferenţele dintre
Plafonarea la alimentele de bază va fi prelungită
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază pentru încă şase luni, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.
Informația a fost confirmată de preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a transmis într-o postare pe Facebook că „urmează ca transpunerea deciziei coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie - la care expira măsura - să fie prelungit”. (C.Z.)