Aproximativ 5 milioane de români, respectiv 26,5% din populaţie, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform Institutului Naţional de Statistică. În același timp, rata
Platformă de feedback în sănătate
Ministerul Sănătăţii lucrează la o platformă electronică complexă pentru feedbackul personalului medical, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va fi lansată în curând. „Periodic vor fi întrebări pentru asistenţii medicali - să ne spună ce nu funcţionează şi ce ar dori să schimbăm. Vor fi întrebări pentru medicii rezidenţi, dar şi pentru pacienţi, ale căror experienţe din spitale vor fi analizate cu atenţie”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook. (C.Z.)