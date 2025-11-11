Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Platformă de feedback în sănătate

Platformă de feedback în sănătate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Noiembrie 2025

Ministerul Sănătăţii lucrează la o platformă electronică complexă pentru feedbackul personalului medical, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va fi lansată în curând. „Periodic vor fi întrebări pentru asistenţii medicali - să ne spună ce nu funcţionează şi ce ar dori să schimbăm. Vor fi întrebări pentru medicii rezidenţi, dar şi pentru pacienţi, ale căror experienţe din spitale vor fi analizate cu atenţie”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Sanatatii
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială