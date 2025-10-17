Plățile în avans pentru intervențiile finanțate din FEGA

Data: 17 Octombrie 2025

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat controalele aferente Campaniei 2025, a prelucrat rapoartele în sistemul informatic și a început ieri plățile în avans. Au fost verificate 10.085 de exploataţii din eşantionul de control, totalizând 1,4 milioane ha, şi 318.347 parcele la faţa locului. În 2025, au fost depuse 708.012 cereri de plată pentru 9,87 milioane ha. În județul Bistrița-Năsăud, din cei 339 de fermieri verificați în teren, peste 200 aveau cel puţin o neconformitate în dosar.

Potrivit informaţiilor transmise Agerpres de APIA Bistrița-Năsăud, comparativ cu campania precedentă, numărul controalelor în teren a rămas relativ constant, în acest an fiind verificate 339 de ferme (față de 374 exploataţii în 2024) şi o suprafaţă de peste 13.000 ha de teren arabil, pajişti permanente sau vii şi livezi. „În urma acestor controale la faţa locului au fost descoperite şi o serie de neconformităţi, unele legate de suprafeţele declarate, altele referitoare la diversele cerinţe ce trebuiau respectate de către fermieri în desfăşurarea activităţii agricole. Aceste neconformităţi urmează să fie operate în sistemul informatic în vederea calculării penalităţilor”, a transmis APIA Bistriţa-Năsăud. Potrivit directoarei instituţiei, Iuliana Deneş, la peste 200 fermieri s-a constatat cel puțin o neconformitate în dosar.

Pe plan național, potrivit datelor APIA, în perioada 3 martie - 13 iunie 2025, fermierii au depus 708.012 cereri de plată pentru 9,87 milioane ha. Comparativ cu 2024, când au fost 730.395 de cereri, la 9,96 milioane ha, în acest an se observă o creştere a suprafeţei medii pe exploataţie şi o scădere a numărului mediu de parcele per fermier/exploataţie.

În privința verificărilor, pe lângă controalele în teren, au fost efectuate și monitorizări pe baza imaginilor și datelor obţinute de la sateliţii Sentinel ai programului Copernicus care au vizat peste 5,5 milioane de parcele, 98,46% dintre acestea fiind conforme.

Plăţile în avans aferente anului de cerere 2025 sunt efectuate în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie și acoperă un procent de 70% din cuantumul intervenţiilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA. Astfel, pentru intervenţia PD-01 Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii (BISS), cuantumul în avans/hectar/animal este de 89,34 euro; pentru PD-02 Sprijin redistributiv complementar în scopul sustenabilităţii (CRISS) - 46,87 euro; PD-03 Sprijin complementar tinerii fermieri - 43,20 euro; PD-04 Practici benefice pentru mediu în teren arabil - 56,28 euro; PD-05 Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în ferme mici - 85 de euro; PD-06 Înierbarea intervalului dintre rânduri - 85 de euro; PD-21 Sprijin cuplat vaci de lapte - 296,12 euro; PD-22 Sprijin cuplat carne de vită - 190,82 euro; PD-23 Sprijin cuplat bivoliţe de lapte -160 de euro; PD-24 Sprijin cuplat ovine/caprine - 12,54 euro. (C.Z.)