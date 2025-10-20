Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Pregătiri pentru o întâlnire Trump-Putin la Budapesta

Pregătiri pentru o întâlnire Trump-Putin la Budapesta

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 20 Octombrie 2025

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni „în următoarele două săptămâni” la Budapesta, potrivit anunţului făcut la Casa Albă de preşedintele SUA, joi seară, după o discuție la telefon de două ore și jumătate cu omologul său rus, a opta și cea mai lungă de la începutul celui de-al doilea mandat al liderului american. Pe reţeaua sa Truth Social, Donald Trump a scris că schimbul de opinii cu Vladimir Putin a fost „foarte productiv”, Moscova descriindu-l ca fiind „extrem de sincer şi plin de încredere”. Dialogul de joi marchează o revenire a cordialităţii dintre cei doi, ale căror relaţii se răciseră după summitul din 15 august din Alaska, scrie AFP.

Liderul de la Kremlin, care a inițiat conver­sația, a profitat de ocazie pentru a avertiza că livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei va „dăuna considerabil” relaţiei dintre Moscova şi Washington, a indicat Iuri Uşakov, consilierul preşedintelui rus. Rachetele BGM-109 Tomahawk zboară până la 1.600 km, cu 880 km/h şi la doar câteva zeci de metri deasupra solului. „Vedem deja că Moscova se grăbeşte să reia dialogul imediat ce aude despre Tomahawk”, a comentat pe X preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski care era în drum spre Washington în timpul convorbirii.

Potrivit celor două părți, în această săptămână vor avea loc primele negocieri americano-ruse privind agenda summitului, secretarul de stat Marco Rubio urmând să conducă delegaţia SUA. La rândul său, premierul ungar Viktor Orban a anunţat că a vorbit cu Trump şi că pregătirile pentru întâlnire sunt în plină desfăşurare. Vladimir Putin face obiectul unui mandat de arestare din partea Curţii Penale Internaţionale, din care Ungaria a decis să se retragă. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială