Pregătiri pentru o întâlnire Trump-Putin la Budapesta

Data: 20 Octombrie 2025

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni „în următoarele două săptămâni” la Budapesta, potrivit anunţului făcut la Casa Albă de preşedintele SUA, joi seară, după o discuție la telefon de două ore și jumătate cu omologul său rus, a opta și cea mai lungă de la începutul celui de-al doilea mandat al liderului american. Pe reţeaua sa Truth Social, Donald Trump a scris că schimbul de opinii cu Vladimir Putin a fost „foarte productiv”, Moscova descriindu-l ca fiind „extrem de sincer şi plin de încredere”. Dialogul de joi marchează o revenire a cordialităţii dintre cei doi, ale căror relaţii se răciseră după summitul din 15 august din Alaska, scrie AFP.

Liderul de la Kremlin, care a inițiat conver­sația, a profitat de ocazie pentru a avertiza că livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei va „dăuna considerabil” relaţiei dintre Moscova şi Washington, a indicat Iuri Uşakov, consilierul preşedintelui rus. Rachetele BGM-109 Tomahawk zboară până la 1.600 km, cu 880 km/h şi la doar câteva zeci de metri deasupra solului. „Vedem deja că Moscova se grăbeşte să reia dialogul imediat ce aude despre Tomahawk”, a comentat pe X preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski care era în drum spre Washington în timpul convorbirii.

Potrivit celor două părți, în această săptămână vor avea loc primele negocieri americano-ruse privind agenda summitului, secretarul de stat Marco Rubio urmând să conducă delegaţia SUA. La rândul său, premierul ungar Viktor Orban a anunţat că a vorbit cu Trump şi că pregătirile pentru întâlnire sunt în plină desfăşurare. Vladimir Putin face obiectul unui mandat de arestare din partea Curţii Penale Internaţionale, din care Ungaria a decis să se retragă. (C.Z.)