Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Prețul mediu al hectarului de teren agricol

Prețul mediu al hectarului de teren agricol

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 26 Septembrie 2025

Seceta înregistrată în acest an în Dolj a dus la creşterea preţului terenurilor irigabile sau compacte, deși volumul tranzacţiilor a fost mai scăzut în primele luni, susţin agenţii imobiliari. Statisticile arată că judeţul Dolj, cu o suprafaţă arabilă de 490.000 ha, este pe locul al treilea pe piața terenurilor agricole, cu 591 de tranzacţii în iulie 2025. Potrivit agentului imobiliar Adrian Stamate citat de Agerpres, preţul mediu naţional a urcat cu 4,8% în 2025, până la 8.400 euro/ha, iar în Dolj terenurile din sudul judeţului (Băileşti, Segarcea) se vând cu 8.000-12.000 euro/ha, în timp ce cele din nord au rămas la 6.000-8.000 euro/ha. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială