La Bruxelles a avut loc, în această săptămână, reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit - AgriFish, unde s-a discutat propunerea Comisiei Europene de a cupla Politica Agricolă Comună (PAC) cu Politica de
Prețul mediu al hectarului de teren agricol
Seceta înregistrată în acest an în Dolj a dus la creşterea preţului terenurilor irigabile sau compacte, deși volumul tranzacţiilor a fost mai scăzut în primele luni, susţin agenţii imobiliari. Statisticile arată că judeţul Dolj, cu o suprafaţă arabilă de 490.000 ha, este pe locul al treilea pe piața terenurilor agricole, cu 591 de tranzacţii în iulie 2025. Potrivit agentului imobiliar Adrian Stamate citat de Agerpres, preţul mediu naţional a urcat cu 4,8% în 2025, până la 8.400 euro/ha, iar în Dolj terenurile din sudul judeţului (Băileşti, Segarcea) se vând cu 8.000-12.000 euro/ha, în timp ce cele din nord au rămas la 6.000-8.000 euro/ha. (C.Z.)