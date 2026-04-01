Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Prețuri crescute la ingredientele pentru sărbători

Prețuri crescute la ingredientele pentru sărbători

Data: 08 Aprilie 2026

Produsele pentru masa de Paşte s-au scumpit semnificativ în ultimul an, cele mai mari creşteri de preţ fiind înregistrate la pudra de cacao (+46,33%), ciocolată (29,02%) şi miezul de nucă (+17,48%), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, la solicitarea Agerpres. Alte ingrediente cumpărate frecvent de sărbători au avut scumpiri mai moderate: ouăle cu 14,3%, rahatul (+9,11%), carnea de miel (+8,85%), esenţa de rom (+7,68%) şi vinul (+6,9%). (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială