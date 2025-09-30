Prețuri la lemne în Neamț

Data: 30 Septembrie 2025

Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul trecut, doar cu diferența dată de noua cotă de TVA, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Viorel Timişescu.

Preţurile pornesc de la 192 lei/mc, cu TVA, pentru lemnul din răşinoase, și ajung la 440 lei/mc, cu TVA, pentru lemnul din foioase tari. (C.Z.)