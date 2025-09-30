Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Prețuri la lemne în Neamț

Prețuri la lemne în Neamț

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 30 Septembrie 2025

Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul trecut, doar cu diferența dată de noua cotă de TVA, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Viorel Timişescu.

Preţurile pornesc de la 192 lei/mc, cu TVA, pentru lemnul din răşinoase, și ajung la 440 lei/mc, cu TVA, pentru lemnul din foioase tari. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Romsilva
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială