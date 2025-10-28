Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prima monedă colorată din istoria BNR

Prima monedă colorată din istoria BNR

Data: 28 Octombrie 2025

Banca Naţională a României a lansat luni o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere”. Aversul monedei prezintă frontonul Universităţii „Babeş-Bolyai”, iar reversul redă portretul, numele lui Lucian Blaga şi anii între care a trăit, „1895” şi „1961”. Potrivit preşedintelui Comisiei de numismatică din BNR, Cristian Popa, este prima monedă colorată din istoria monetară a României. Popa a prezentat ieri moneda la simpozionul „Lucian Blaga - Omul, operele, bancnotele”, organizat de Sucursala Regională Cluj a BNR. (C.Z.)

