Prima monedă colorată din istoria BNR
Banca Naţională a României a lansat luni o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere”. Aversul monedei prezintă frontonul Universităţii „Babeş-Bolyai”, iar reversul redă portretul, numele lui Lucian Blaga şi anii între care a trăit, „1895” şi „1961”. Potrivit preşedintelui Comisiei de numismatică din BNR, Cristian Popa, este prima monedă colorată din istoria monetară a României. Popa a prezentat ieri moneda la simpozionul „Lucian Blaga - Omul, operele, bancnotele”, organizat de Sucursala Regională Cluj a BNR. (C.Z.)