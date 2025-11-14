Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Producția mondială de vin, sub medie

Data: 14 Noiembrie 2025

Producţia globală de vin a crescut uşor în 2025, la circa 232 milioane hectolitri (hl), un avans de 3% faţă de 2024, dar cu 7% sub media ultimilor cinci ani, din cauza vremii extreme şi volatile, arată primele estimări publicate de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV), potrivit Reuters. În România, producţia este estimată la 4,1 milioane hl, o creştere de 0,9 milioane hl (+29%) comparativ cu 2024, cu 3% peste media ultimilor cinci ani. În UE este pe locul şase, după Italia, Franţa, Spania, Germania şi Portugalia. (C.Z.)

