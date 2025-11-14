Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că sunt necesare măsuri urgente pentru sistemele de sănătate esenţiale din multe ţări care se confruntă cu datorii masive şi ajutor în scădere,
Producția mondială de vin, sub medie
Producţia globală de vin a crescut uşor în 2025, la circa 232 milioane hectolitri (hl), un avans de 3% faţă de 2024, dar cu 7% sub media ultimilor cinci ani, din cauza vremii extreme şi volatile, arată primele estimări publicate de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV), potrivit Reuters. În România, producţia este estimată la 4,1 milioane hl, o creştere de 0,9 milioane hl (+29%) comparativ cu 2024, cu 3% peste media ultimilor cinci ani. În UE este pe locul şase, după Italia, Franţa, Spania, Germania şi Portugalia. (C.Z.)