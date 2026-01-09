Escrocheriile de tip „brushing”, prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare dintr-o bază de date obținută ilegal sau la limita legii, cu scopul de a umfla în mod
Producție în creștere la carnea de porc
Producţia de carne a crescut în noiembrie 2025 la porcine şi la păsări, iar la bovine, ovine şi caprine a scăzut, în comparaţie cu noiembrie 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Producţia de carne de porc de 31.189 t din noiembrie, a fost mai mare și față de luna precedentă (30.231 t), dar şi faţă de noiembrie 2024 (28.434 t). Potrivit INS, la carnea de pasăre, producţia - 52.592 t - a scăzut în noiembrie raportat la luna anterioară (56.453 t) şi a crescut comparativ cu noiembrie 2024 (45.382 t). (C.Z.)