Producție în creștere la carnea de porc

Data: 16 Ianuarie 2026

Producţia de carne a crescut în noiembrie 2025 la porcine şi la păsări, iar la bovine, ovine şi caprine a scăzut, în comparaţie cu noiembrie 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Producţia de carne de porc de 31.189 t din noiembrie, a fost mai mare și față de luna precedentă (30.231 t), dar şi faţă de noiembrie 2024 (28.434 t). Potrivit INS, la carnea de pasăre, producţia - 52.592 t - a scăzut în noiembrie raportat la luna anterioară (56.453 t) şi a crescut comparativ cu noiembrie 2024 (45.382 t). (C.Z.)

