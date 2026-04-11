Programul metroului în noaptea de Înviere

Data: 11 Aprilie 2026

În perioada 10-13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale, anunță Metrorex.

În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute.

Pentru evitarea oricăror evenimente nedorite, Metrorex precizează că accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse etc.) este strict interzis.