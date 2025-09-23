Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiect legislativ privind șoferii începători

Data: 23 Septembrie 2025

Şoferii care au permisul de mai puţin de 2 ani nu vor putea conduce maşini cu motoare puternice, mai exact autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg, conform unui proiect susținut de zeci de parlamentari din tot spectrul politic.

Potrivit expunerii de motive, în ultimii ani, numărul accidentelor produse de şoferi începători care conduc vehicule puternice s-a menținut ridicat. Astfel, în 2023, din totalul de 4.526 de accidente grave, 781 (17,26%) au fost provocate de şoferi cu vârsta sub 22 de ani, iar în 2024, din 4.234 de accidente, 669 (16,5%) au fost cauzate de şoferi tineri. (C.Z.)

