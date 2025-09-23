Proiect legislativ privind șoferii începători

Data: 23 Septembrie 2025

Şoferii care au permisul de mai puţin de 2 ani nu vor putea conduce maşini cu motoare puternice, mai exact autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg, conform unui proiect susținut de zeci de parlamentari din tot spectrul politic.

Potrivit expunerii de motive, în ultimii ani, numărul accidentelor produse de şoferi începători care conduc vehicule puternice s-a menținut ridicat. Astfel, în 2023, din totalul de 4.526 de accidente grave, 781 (17,26%) au fost provocate de şoferi cu vârsta sub 22 de ani, iar în 2024, din 4.234 de accidente, 669 (16,5%) au fost cauzate de şoferi tineri. (C.Z.)