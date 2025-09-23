Poliţiştii, autoritățile locale, medicii sunt alarmaţi de numărul mare de evenimente rutiere în care sunt implicate trotinetele electrice. Cele mai recente victime ale unor astfel de accidente sunt un băiat de
Proiect legislativ privind șoferii începători
Şoferii care au permisul de mai puţin de 2 ani nu vor putea conduce maşini cu motoare puternice, mai exact autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg, conform unui proiect susținut de zeci de parlamentari din tot spectrul politic.
Potrivit expunerii de motive, în ultimii ani, numărul accidentelor produse de şoferi începători care conduc vehicule puternice s-a menținut ridicat. Astfel, în 2023, din totalul de 4.526 de accidente grave, 781 (17,26%) au fost provocate de şoferi cu vârsta sub 22 de ani, iar în 2024, din 4.234 de accidente, 669 (16,5%) au fost cauzate de şoferi tineri. (C.Z.)