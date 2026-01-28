Propunere privind accesul copiilor la rețelele sociale

Data: 03 Feb 2026

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis sâmbătă un mesaj prin care susține necesitatea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor „sub 15-16 ani” la rețelele de socializare, din cauza „riscului ridicat” pe care îl prezintă pentru ado­les­cenți. În opinia ministrului de interne, Cătălin Predoiu, însă, problema ține de modul în care sunt folosite platformele sociale, iar interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili.

Într-o postare făcută pe contul său de Facebook, Raed Arafat spune că a reflectat la acest subiect „mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii şi adolescenţi”. „Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, scrie Arafat.

El consideră că nu ar fi vorba de cenzură, ci de protecţia sănătăţii mintale a adolescenţilor. Aşa cum nu le este permis minorilor accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc etc., aşa reţelele sociale ar trebui să fie considerate dăunătoare, arată şeful DSU, subliniind că „aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei”.

Referindu-se la propunere, ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a afirmat că interdicţia „nu rezolvă problema de fond: codul moral educat”, iar „o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent”. „Soluţia reală nu poate veni decât din educaţie solidă şi serioasă, pentru că libertatea fără educaţie este la fel de periculoasă. (...) O educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută (pe copii) să navigheze în siguranţă în mediul digital”, a susţinut oficialul, duminică, într-o postare pe Facebook.

Pe de altă parte, în contextul recentelor tragedii în care au fost im­plicați copii și din cauza vul­ne­rabilității crescute a acestora la dezinformare și teorii conspiraţioniste sau a izolării lor în „camere de ecou informaţionale”, Asociaţia Pro Democraţia propune, potrivit Agerpres, dezbaterea unui pachet legislativ consolidat şi integrat, structurat în jurul unui Cod al adolescentului, care să cuprindă, printre altele, prevenţia delincvenţei juvenile, educaţia juridică, consolidarea rolului fundamental al şcolii ca instituţie de formare, inclusiv stabilirea unui prag minim de vârstă de 15 ani pentru accesul la reţelele sociale, în linie cu iniţiativele legislative europene recente. (C.Z.)