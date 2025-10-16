Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Propuneri concrete de combatere a sărăciei energetice

Actualitate socială
Data: 16 Octombrie 2025

Măsurile urgente pentru combaterea sărăciei energetice, propuse de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE), au fost incluse într-un aviz al Comitetului Economic şi Social European (CESE), organism consultativ al Uniunii Europene, în contextul pregătirii Pachetului Energie pentru Cetăţeni, ce va fi lansat la finalul anului 2025. „Documentul aduce soluţii concrete pentru o tranziţie energetică echitabilă, într-un moment în care numeroase gospodării europene, inclusiv din România, se confruntă cu dificultăţi în plata facturilor şi în asigurarea nevoilor energetice de bază”, se arată în­tr-un comunicat al ORSE.

Printre măsurile cuprinse în aviz se numără: interzicerea în UE a debranşării gospodăriilor de la alimentarea cu energie; lansarea unui val de audituri energetice ale clădirilor şi sprijinirea comunităţilor de energie; scheme de prefinanţare pentru renovarea locuinţelor, sprijinite de autorităţi locale sau companii; programe de renovare pentru locuinţele închiriate, cu măsuri de protecţie a chiriaşilor. În comunităţile rurale, unde lemnul este principala sursă de energie, avizul recomandă politici locale pentru gestionarea eficientă a stocurilor şi distribuţiei de lemn; sprijin pentru modernizarea sobelor.

„Sărăcia energetică nu se rezolvă doar prin plafonarea preţurilor, ci prin investiţii inteligente în eficienţă, locuinţe decente şi soluţii locale. Avem nevoie de o abordare integrată care să combine protecţia consumatorilor vulnerabili cu investiţiile în eficienţă energetică. Auditul energetic trebuie să devină un instrument standard al politicilor publice”, a afirmat George Jiglău, coordonator ORSE, citat de Agerpres. (C.Z.)

