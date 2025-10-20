Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prosumatorii vor fi recompensați pentru energia produsă

Data: 20 Octombrie 2025

Cei circa 250.000 de români care și-au instalat panouri fotovoltaice nu vor mai oferi energie pe credit furnizorilor, după ce Camera Deputaţilor a modificat, miercuri, Legea energiei, corectând reglementările care au dezavantajat până acum prosumatorii. Potrivit Asociaţiei Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie, printre prevederile importante se numără eliminarea termenului de 24 de luni pentru plata energiei injectate în reţea și compensarea valorii facturii lunare a prosumatorului cu valoarea excedentului de energie intrat în portofoliul furnizorului. (C.Z.)

