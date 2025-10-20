Explozia produsă vineri în București, la un bloc din Calea Rahovei, a avut ca urmări trei decese, 15 persoane rănite și spitalizate, zeci de oameni rămași fără locuințe, autovehicule distruse, restricții
Prosumatorii vor fi recompensați pentru energia produsă
Cei circa 250.000 de români care și-au instalat panouri fotovoltaice nu vor mai oferi energie pe credit furnizorilor, după ce Camera Deputaţilor a modificat, miercuri, Legea energiei, corectând reglementările care au dezavantajat până acum prosumatorii. Potrivit Asociaţiei Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie, printre prevederile importante se numără eliminarea termenului de 24 de luni pentru plata energiei injectate în reţea și compensarea valorii facturii lunare a prosumatorului cu valoarea excedentului de energie intrat în portofoliul furnizorului. (C.Z.)