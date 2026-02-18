Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Protest al apicultorilor vâlceni

Protest al apicultorilor vâlceni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 20 Feb 2026

Aproximativ 100 de apicultori din tot judeţul Vâlcea au protestat marţi în faţa Prefecturii, nemulţumiţi în special de impozitarea camioanelor apicole şi de creşterea TVA pentru hrana şi medicamentele necesare albinelor. Potrivit Agerpres, protestarii au fost primiţi de către prefectul judeţului, Mihai Oprea, căruia i-au transmis o listă cu revendicări pentru responsabilii din Guvern. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială