Schimbările climatice obligă firmele de asigurare să se adapteze și să ofere fermierilor protecție extinsă pentru fenomene cum este înghețul târziu de primăvară. Anul trecut, gerul din aprilie
Protest al apicultorilor vâlceni
Aproximativ 100 de apicultori din tot judeţul Vâlcea au protestat marţi în faţa Prefecturii, nemulţumiţi în special de impozitarea camioanelor apicole şi de creşterea TVA pentru hrana şi medicamentele necesare albinelor. Potrivit Agerpres, protestarii au fost primiţi de către prefectul judeţului, Mihai Oprea, căruia i-au transmis o listă cu revendicări pentru responsabilii din Guvern. (C.Z.)