Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Rabla: Buget pentru circa 15.000 de mașini noi

Rabla: Buget pentru circa 15.000 de mașini noi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 16 Septembrie 2025

După ce Guvernul a adoptat în ședința de joia trecută hotărârea privind sumele alocate proiectelor finanţate din Fondul pentru Mediu, inclusiv pentru Rabla Auto 2025, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a lansat ieri programul Rabla prin organizarea sesiunii de validare a producătorilor interesați, deschisă până mâine, 17 septembrie 2025, ora 23:59. Condiţiile de participare, precum şi documentele pe care trebuie să le depună producătorii și dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanţare publicat pe site-ul afm.ro.

Bugetul alocat programului în acest an este de 200 de milioane de lei, cu care AFM estimează că vor fi aduse în circulație aproximativ 15.000 de autovehicule noi nepoluante. Valoarea ecotichetului este: 18.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric sau cu pilă pe hidrogen; 15.000 de lei - pentru un autovehicul plug-in hibrid; 12.000 de lei - pentru unul hibrid; 10.000 de lei pentru unul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC).

Potrivit AFM, sesiunea pentru persoanele fizice urmează să fie lansată la finalul lunii septembrie.

Ministra mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, a explicat, joi, după şedinţa de Guvern, care sunt schimbările aduse programului. „Pentru persoanele fizice este foarte important de ştiut că vor avea aceeaşi platformă, deci exact acelaşi proces pentru care erau, deja, pregătiţi, rămâne la fel. Tehnic, platforma este identică. Voucherele rămân aceleaşi pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru maşinile electrice, însă, ştiţi deja, se modifică voucherul de la 37.000 la 18.500 de lei”, a declarat Diana Buzoianu, potrivit Agerpres. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Guvern
