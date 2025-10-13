Reducere a forțelor ONU de menținere a păcii

Data: 13 Octombrie 2025

Organizaţia Naţiunilor Unite va reduce în lunile următoare cu un sfert forţele sale de menţinere a păcii în nouă operaţiuni în întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri și a incertitudinilor privind viitoarele finanţări din partea SUA, a declarat un înalt oficial ONU, sub rezerva anonimatului, informează Reuters. Aceasta va însemna 13.000-14.000 de militari şi poliţişti desfășurați în zone ca Sudanul de Sud, R.D. Congo, Liban, Kosovo, Cipru etc.

Washingtonul este „cel mai mare contributor al ONU pentru menţinerea păcii”, cu peste 26% din fonduri, urmat de China, cu aproape 24%, însă SUA au restanțe de peste 2,8 miliarde de dolari. (C.Z.)