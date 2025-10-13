Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Reducere a forțelor ONU de menținere a păcii

Data: 13 Octombrie 2025

Organizaţia Naţiunilor Unite va reduce în lunile următoare cu un sfert forţele sale de menţinere a păcii în nouă operaţiuni în întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri și a incertitudinilor privind viitoarele finanţări din partea SUA, a declarat un înalt oficial ONU, sub rezerva anonimatului, informează Reuters. Aceasta va însemna 13.000-14.000 de militari şi poliţişti desfășurați în zone ca Sudanul de Sud, R.D. Congo, Liban, Kosovo, Cipru etc.

Washingtonul este „cel mai mare contributor al ONU pentru menţinerea păcii”, cu peste 26% din fonduri, urmat de China, cu aproape 24%, însă SUA au restanțe de peste 2,8 miliarde de dolari. (C.Z.)

