Reducere la tren pentru studenți

Data: 30 Septembrie 2025

Studenţii beneficiază, în anul universitar care a început ieri, de o reducere de 90% la clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi centrul universitar în care studiază, informează CFR Călători.

Pentru a beneficia de reducere, studentul trebuie să prezinte legitimaţia de student vizată, pe care trebuie să fie înscrisă localitatea în care se află universitatea care a emis-o şi actul de identitate sau, în cazul posesorilor de carte electronică de identitate, certificatul privind domiciliul. (C.Z.)

