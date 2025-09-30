Emisiunea filatelică „Locomotive cu abur” a fost introdusă în circulaţie de Romfilatelia şi Poşta Română, în 24 septembrie 2025, informează Agerpres, având o tematică de colecţie şi fiind compusă din
Reducere la tren pentru studenți
Studenţii beneficiază, în anul universitar care a început ieri, de o reducere de 90% la clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi centrul universitar în care studiază, informează CFR Călători.
Pentru a beneficia de reducere, studentul trebuie să prezinte legitimaţia de student vizată, pe care trebuie să fie înscrisă localitatea în care se află universitatea care a emis-o şi actul de identitate sau, în cazul posesorilor de carte electronică de identitate, certificatul privind domiciliul. (C.Z.)