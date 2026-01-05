Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, inclusiv cele neasigurate, precum și
Restricții în zona poligonului Cataloi
Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, începând de ieri până joi, inclusiv, trageri de infanterie cu muniţie de război. Potrivit Primăriei Tulcea, autorităţile recomandă oamenilor să nu intre în perimetrul zonei militare restricţionate în timpul tragerilor, iar dacă au ajuns acolo accidental, să plece imediat, să respecte semnificaţia indicatoarelor instalate şi indicaţiile personalului. Zona restricţionată este delimitată de podul de cale ferată Cataloi şi cariera Mineri, iar tragerile în Poligonul Cataloi se vor încheia la 30 ianuarie. (C.Z.)