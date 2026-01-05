Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Restricții în zona poligonului Cataloi

Restricții în zona poligonului Cataloi

Actualitate socială
Data: 13 Ianuarie 2026

Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, începând de ieri până joi, inclusiv, trageri de infanterie cu muniţie de război. Potrivit Primăriei Tulcea, autorităţile recomandă oamenilor să nu intre în perimetrul zonei militare restricţionate în timpul tragerilor, iar dacă au ajuns acolo accidental, să plece imediat, să respecte semnificaţia indicatoarelor instalate şi indicaţiile personalului. Zona restricţionată este delimitată de podul de cale ferată Cataloi şi cariera Mineri, iar tragerile în Poligonul Cataloi se vor încheia la 30 ianuarie. (C.Z.)

