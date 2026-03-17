Apicultorii insistă și în acest an pentru un ajutor de minimis

Data: 20 Martie 2026

Confruntați în ultimii ani cu pierderi masive de familii de albine și scăderea producţiei, apicultorii solicită mai mult sprijin, inclusiv un ajutor de minimis pentru care se fac demersuri încă de anul trecut. În prezent, în Parlament se află patru proiecte legislative care vizează acordarea unui ajutor de 12-15 euro/familie de albine, reducerea TVA la zahăr şi diminuarea unor ­impozite. În acest an este aș­tep­tată o producție de miere apropiată de 20.000 t, mult mai bună decât în 2025.

Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Răzvan Coman, a afirmat recent că anul trecut s-a încercat fără succes obţinerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii, iar în prezent s-a găsit înțelegere în Parlament pentru depunerea a patru proiecte legislative care să ajute sectorul apicol. „Două dintre ele prevăd acordarea unui sprijin, timp de trei ani. Propunerea vizează aproximativ 12-15 euro pentru fiecare familie de albine, în jur de 60-70 de lei, dar forma finală a proiectului nu este încă stabilită”, a declarat, pentru Agerpres, Răzvan Coman, la Târgul Naţional al Mierii, desfășurat în weekendul trecut la București. Alte proiecte se referă la reducerea TVA pentru hrana albinelor și a impozitelor pentru mijloacele de transport apicole. „La majoritatea animalelor, hrana are TVA de 11%, însă albina nu consumă furaje, ci zahăr, iar zahărul este taxat cu 21%. (...) De asemenea, au crescut şi impozitele pentru mijloacele de transport apicole, unele ajungând la 2.000-3.000 de lei pe an, costuri care se reflectă în preţul produsului final”, a precizat el.

În ceea ce priveşte producţia din 2026, şeful ACA afirmă că estimările sunt pozitive și se așteaptă o producţie de 17.000-18.000 t, mult mai bună decât anul trecut. Efectivele de familii de albine din România au fost refăcute în mare parte după pierderile masive din anul trecut, fiind estimate acum la 1,5-1,6 milioane de familii. „După un an extrem de dificil în 2025, iarna a fost aproape normală şi stupii care au intrat la iernat în mare parte din ţară au ieşit cum trebuie, dar există zone, mai ales în centrul ţării, unde mortalităţile au fost exagerate, similar anului trecut”, a declarat reprezentantul apicultorilor.

De asemenea, şeful ACA a subliniat că producţia scăzută de miere din anul precedent a influenţat preţurile, însă creşterile au fost minime. „De exemplu, producţia de miere de salcâm din România a fost doar 10-20% din ceea ce trebuia să se producă, însă preţurile nu au crescut semnificativ”, a menţionat Răzvan Coman.

La rândul său, preşedintele filialei judeţene Ilfov şi a municipiului Bucureşti a ACA, Marian Pătraşcu, a transmis că este nevoie de sprijin în acest sector, mai ales după un an 2025 extrem de greu pentru apicultori, dar şi în contextul acordului UE - Mercosur care va avea un impact semnificativ pentru apicultură. (C.Z.)