Confruntați în ultimii ani cu pierderi masive de familii de albine și scăderea producţiei, apicultorii solicită mai mult sprijin, inclusiv un ajutor de minimis pentru care se fac demersuri încă de anul trecut.
România intră pe piața agrară chineză
Țara noastră va începe, în maximum două luni, să exporte cereale în China şi se află în discuţii avansate pentru a demara exporturile de carne de porc şi produse din porc, a anunţat ministrul agriculturii, Florin Barbu, care se află la Beijing împreună cu preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu. Potrivit informațiilor transmise de minister și ANSVSA, au fost semnate cu partea chineză un Memorandum de Înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii și trei protocoale de export pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate şi produse acvatice. (C.Z.)