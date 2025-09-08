România nu va participa cu trupe la garanțiile pentru Ucraina

Data: 08 Septembrie 2025

Cele 31 de țări susținătoare ale Kievului, reunite în „Coaliţia Voinţei”, au decis joi, la Paris, cadrul general al garanțiilor de securitate pe care le vor oferi în eventualitatea unui acord de încetare a focului între Ucraina și Rusia. 26 dintre țările „Coaliției” sunt dispuse să participe cu trupe la o „forţă de reasigurare” cu prezență „la sol, pe mare sau în aer”, a anunţat preşedintele francez Emmanuel Macron. România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini logistic operaţiunile de menţinere a păcii.

„Forța de reasigurare nu are voinţa sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Emmanuel Macron în conferinţa de presă comună cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Paris, relatează AFP şi Reuters. În legătură cu disponibilitatea Statelor Unite de a fi parte a garanţiilor de securitate, „nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către preşedintele Trump, şi a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio”, a precizat şeful statului francez, subliniind că europenii vor adopta noi sancţiuni, în coordonare cu Casa Albă, dacă Moscova continuă să refuze pacea.

La rândul său, Zelenski a spus că Ucraina şi aliaţii săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanţiile de securitate şi că 26 de ţări analizează ce rol exact ar putea juca fiecare.

Premierul polonez Donald Tusk a promis că ţara sa se va angaja în discuţiile consacrate garantării securităţii spaţiului aerian ucrainean, accentuând importanța securității Poloniei. „Polonia este foarte interesată să existe siguranţă în aer, dar acest lucru trebuie să fie legat de garanţii de securitate pentru Polonia”, a explicat şeful guvernului polonez după ședința „Coaliţiei Voinţei”.

Italia a reafirmat că nu va desfăşura trupe în Ucraina. Premierul Giorgia Meloni, care a participat la reuniune prin videoconferinţă, a subliniat „indisponibilitatea Italiei de a trimite soldaţi în Ucraina”, adăugând că Italia ar putea „sprijini o eventuală încetare a focului prin iniţiative de monitorizare şi instruire în afara graniţelor Ucrainei”.

După întâlnire, cancelarul Friedrich Merz a spus că Germania „va decide asupra implicării militare la momentul oportun, odată ce condiţiile cadru vor fi clarificate”, inclusiv „natura şi dimensiunea implicării americane”. Șeful guvernului german a subliniat că accentul trebuie pus pe finanţarea, înarmarea şi instruirea forţelor armate ucrainene.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, la rândul său, că România nu va trimite trupe în Ucraina. „Multe din ţările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeaşi decizie pe care o avem şi noi - de a nu trimite oameni în Ucraina. (...) În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operaţiunile de menţinere a păcii”, a spus şeful statului la un post de televiziune. (C. Z.)