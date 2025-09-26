România respinge amestecarea PAC cu alte fonduri europene

Data: 26 Septembrie 2025

La Bruxelles a avut loc, în această săptămână, reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit - AgriFish, unde s-a discutat propunerea Comisiei Europene de a cupla Politica Agricolă Comună (PAC) cu Politica de Coeziune în următorul plan multianual 2028-2034. România a respins propunerea, susținând necesitatea ca bugetul pentru agricultură să fie separat de celelalte fonduri, așa cum a fost în bugetele multianuale precedente.

„Propunerea Comisiei de a integra Politica Comună în cadrul Fondului Comun va genera dificultăţi în implementare, pe de o parte în procesare, dar şi în dezvoltarea de ferme, în piscicultură şi acvacultură”, a declarat ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, la reuniunea Consiliului AgriFish, care s-a desfăşurat la Bruxelles cu participarea miniștrilor de resort ai Celor 27.

Mai multe țări au respins propunerea privind următorul plan multianual deoarece, pe de o parte, dacă PAC nu are linie separată, există riscul ca fondurile să meargă spre alte priorități (infrastructură, digitalizare), iar pe de altă parte, fermierii și guvernele vor pierde claritatea și predictibilitatea asupra banilor care vin din PAC. „Mesajul fermierilor şi procesatorilor români este clar: politica agricolă comună şi politica în domeniul pescuitului trebuie să beneficieze ca şi până acum de alocări financiare adecvate şi să rămână separate de celelalte fonduri europene”, a scris, pe Facebook, ministrul agriculturii, Florin Barbu.

Viitoarea perioadă de programare 2028- 2034 va aduce schimbări semnificative în alocarea fondurilor europene, iar agricultura riscă să fie marginalizată în cadrul acestor priorităţi, este de părere directorul executiv al Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Liliana Piron.

„Este o perioadă încărcată pentru că se negociază viitoarea perioadă de programare 2028-2034 şi, când discutăm despre această programare, nu discutăm neapărat despre agricultură, ci despre faptul că, începând cu 2028, toate programele vor fi comasate într-un coş unic, iar statele membre vor finanţa din acel coş unic sectoarele pe care le consideră prioritate”, a declarat Liliana Piron, miercuri, la un forum despre mediu.

Potrivit directorului LAPAR, România ar urma să beneficieze, în 2028-2034, de peste 60 de miliarde de euro, iar banii pentru agricultură vor veni după modelul PNRR, condiţionaţi de ținte și jaloane. „Propunerea Comisiei spune în felul următor. În exerciţiul curent, 2021-2027 avem o alocare de 1,2 tri­liarde de euro. Din această sumă, România a primit 45 de miliarde de euro. Propunerea nouă a Comisiei pleacă de la un coş total de 2 triliarde, iar României îi revine doar 60 de miliarde de euro, deşi, dacă ar fi aplicată regula de trei simplă, trebuia să avem peste 77 miliarde de euro”, a spus reprezentanta fermierilor, potrivit Agerpres. (C.Z.)